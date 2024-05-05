Bakan Tunç duyurdu: Mossad olayı sonrası casusluk da yeni yargı paketinde

05 May 2024 07:30 - Güncelleme : 05 May 2024 07:47

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketiyle yeni tip casusluk faaliyetlerine engel olunması amacıyla yaptıkları çalışmaları duyurdu.

İsrail'in gizi servisi Mossad'ın Türkiye'de de yaptığı suç örgütlenmeleri ortaya çıkmış MİT'in yaptığı çalışmalar sayesinde bu yapılar çökertilmişti. Bakan Tunç, 9’uncu Yargı Paketi’nde yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye'deki casusluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik kapsamlı ve önleyici yeni yasal düzenlemelerin yer aldığını açıkladı.

Yargı paketine yeni tip casusluk suçları için bazı maddeler konulacağını açıklayan Tunç, “TCK'daki casusluk suçu teknik olarak 'bilgi ve belge' üzerinden işlenebilen bir suç tipidir. Ancak geldiğimiz noktada çok daha farklı tekniklerle casusluk kavramı içinde kalabilecek suçlar işlenebilmektedir. Hatta bazı ülkeler veya organizasyonlar bu yeni tekniklerle başka ülkelerde operasyon yapabilmekteler. Ülkemizin böyle operasyonlara maruz kalmaması ve yeni tip casusluk suçlarının caydırıcı bir şekilde soruşturulup kovuşturulabilmesi için hazırlanmış bir taslağımız var. İstihbarat birimlerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzenlemelerdir” dedi.

Tunç, 9’uncu Yargı Paketi’nde casusluk faaliyetlerinin önlenmesinin yanı sıra Ceza İnfaz Sistemi ve mükerrer suçlarla ilgili düzenlemeler, hakaret suçunun sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinin uzlaştırma kapsamından çıkartılarak ön ödeme kapsamına alınması, terör örgütlerinin finansmanına yönelik TMSF’nin kayyum atama yetkisinin uzatılması ve noterliğe ilişkin düzenlemeler gibi kapsamlı birçok değişiklik öngörüldüğü bilgisini verdi.