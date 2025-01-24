Bakan Tunç'tan Özgür Özel'e 'korsan rapor' tepkisi: Sorumsuzluk ve vicdansızlık!

24 Ocak 2025 17:13 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 17:35

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu'daki yangın faciasına yönelik soruşturmaya ilgili açıklama yaptı. CHP lideri Özgür Özel'in paylaştığı bilirkişi raporuna tepki gösteren Bakan Tunç,"Resmi niteliği olmayan korsan bir metni rapor diye paylaşarak kamuoyunu yanıltmaya ve soruşturmayı etkilemeye çalışmak büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlık" ifadelerini kullandı.

Bolu​ Kartalkaya'da meydana gelen ve 78 kişinin ölümüne neden olan yangın​ faciasına ilişkin soruşturma devam ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in paylaştığı bilirkişi ön raporu gündem oldu. Raporda Bolu Belediyesi'nin adının geçmediğini belirten Özgür Özel'e yanıt gecikmedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç​, söz konusu raporun korsan olduğunu söyleyerek Özgür Özel'in soruşturmayı etkilemeye çalıştığını belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu'daki yangın faciasına dair soruşturmayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"YENİ BELGE VE GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR"

"Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangını ile ilgili soruşturma derinleştirilerek devam etmektedir.

Soruşturmada yangının çıkış noktası ile ilgili elde edilen yeni belge ve bulgular ile kamera görüntüleri çerçevesinde; yangın ve binaların yangından korunması hususunda uzmanlıkları bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi​ Afet Yönetimi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makina Fakültesi ve İnşaat Fakültesi’nde görev yapan öğretim üyesi akademisyenlerden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir.

Bu görevlendirme kapsamında konunun daha geniş bir şekilde uzmanlık sahibi kişiler tarafından detaylı incelemesinden rahatsız olanların, suçluluk psikolojisiyle sorumluluktan kurtulma çabası içerisine girdiklerini görmekteyiz.

ÖZGÜR ÖZEL'E 'BİLİRKİŞİ RAPORU' TEPKİSİ

Soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmamış, hiçbir resmi niteliği olmayan korsan bir metni rapor diye paylaşarak kamuoyunu yanıltmaya ve soruşturmayı etkilemeye çalışmak büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır.

Bu durum, en başta faciada kaybettiğimiz canlarımızın ailelerine büyük saygısızlıktır ve milletimizi aldatmaktır.

78 canımızı kaybettiğimiz bu facianın tüm boyutlarıyla aydınlatılmasından kim, neden rahatsız olabilir? İstanbul Teknik Üniversitesinden konunun uzmanı akademisyenlerin, bilim insanlarının olayı derinlemesine incelemesinden ve araştırmasından kim, neden rahatsız olabilir?

"DEZENFORMASYON KABUL EDİLEMEZ"

Soruşturmanın her aşaması tarafsız ve bağımsız yargı tarafından büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmeye devam edecektir. Milletçe hepimizi derinden üzen acı olay üzerinden dezenformasyon yapılmaya çalışılması kabul edilemez.

Soruşturma sürecinde herkesin sorumlu davranması gerekmektedir. Devam eden soruşturmayı etkilemeye yönelik açıklamalar yapmaktan sorumluluk makamında bulunanlar başta olmak üzere herkesin kaçınması gerekir. Milletimiz müsterih olsun.

Devam eden bilirkişi incelemeleri bitip rapor hazırlandığında her şey kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacaktır.

78 canımızın hesabı, bağımsız ve tarafsız Türk yargısı tarafından sorulacaktır. Bu faciaya neden olanlar yargı önünde hesap vermekten kurtulamayacaktır."