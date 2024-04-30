Bakan Tunç'tan 'Edanur Gezer' açıklaması: Bilirkişi heyeti inceleyecek

30 Nisan 2024 12:45 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 12:47

Son dönemde Türkiye'nin gündeminde olan önemli olaylarla ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı YIlmaz Tunç, İstanbul Küçükçekmece'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı kazı çalışması sırasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer olayını yakından takip ettiklerini ifade etti.

UZMAN BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEYECEK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki Menekşe Sahil Parkı'nda açılan içi su dolu çukura düşerek hayatını kaybeden Küçük Edanur'un ölümüyle ilgili konuştu.

Bakan Tunç, "Olay bizleri derinden üzdü. Evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Olayın hemen ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Evladımızın hayatını kaybetmesinde sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma titizlikle yürütülecektir." ifadelerine yer verdi.

VALİLİKTEN SORUŞTURMA İZNİ ALINACAK

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Vedat Yiğit koordinesinde devam eden soruşturmada bilirkişi raporunun tamamlanmasıyla belirlenen şüpheliler arasında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları hakkında 4483 sayılı yasa kapsamında İstanbul Valiliğinden soruşturma izni alınacağı öğrenildi.