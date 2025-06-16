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 | Baran Aksoy

HSK Daire Başkanları belli oldu! Bakan Tunç, isimleri tek tek açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurul toplantısının gerçekleştiğini duyurdu. Bakan Tunç; HSK Birinci Daire Başkanlığına Turan Kuloğlu, HSK İkinci Daire Başkanlığına ve HSK Başkanvekilliğine ise Fuzuli Aydoğdu'nun seçildiğini açıkladı.

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HSK Daire Başkanları belli oldu! Bakan Tunç, isimleri tek tek açıkladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 11:48
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 11:53

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurul toplantısı bugün düzenlendi. Toplantıda, HSK Birinci ve İkinci Daire üyelikleri ile başkanlık seçimleri gerçekleştirildi. Toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, seçilen isimleri açıkladı.

Bakan Tunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Genel Kurulda, HSK Birinci Daire Üyeliklerine;

  • Bülent Küfüdür,
  • Hakan Yüksel,
  • Havvanur Yurtsever,
  • Sait Özdemir,
  • Turan Kuloğlu

HSK İkinci Daire Üyeliklerine;

  • Cengiz Aydemir,
  • Alişan Tiryaki,
  • Çetin Arslan,
  • Fuzuli Aydoğdu,
  • Serdar Ateş,
  • Seyfi Han

"GÖREVLERİNDE ÜSTÜN MUVAFFAKİYETLER DİLİYORUM"

HSK Birinci Daire Başkanlığına Turan Kuloğlu, HSK İkinci Daire Başkanlığına ve HSK Başkanvekilliğine Fuzuli Aydoğdu seçilmiştir. HSK Daire Başkanlarımıza ve Üyelerimize görevlerinde üstün muvaffakiyetler diliyorum. Yargı teşkilatımız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum"

https://x.com/yilmaztunc/status/1934530732757549377

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