Bakan Tunç'tan Sıfır Kadastro Dosyası Projesi'ne ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Sıfır Kadastro Dosyası Hedefine Adım Adım İlerliyoruz" başlığıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 1950'li yıllardan bu yana sorun haline gelen kadastro uyuşmazlıklarını çözmek için 2024'te Bakanlık olarak Sıfır Kadastro Dosyası Projesi'ni hayata geçirdiklerini hatırlatan Bakan Tunç, nu konuda mahkemelerin daha hızlı karar almasını sağlamak amacıyla kadastro mahkemelerinin bulunduğu yargı çevrelerini birleştirerek yargılamanın daha etkin yürütülmesini sağladıklarını belirtti.

Bu alandaki uzman personel sayısını artırdıklarını aktaran Bakan Tunç, "Mahkemelere teknik, teknolojik ve idari destekler sunduk. Yurt dışı tebligatlarda taraf teşkili ve keşif süreçlerindeki teknik eksiklikleri tespit ettik. Yurt dışı adalet müşavirlerimizi etkinleştirdik. Kadastro haritalarının güncel şekilde oluşturulmasından helikopterli keşif imkanlarına kadar birçok teknolojik yeniliği hayata geçirdik. Böylece, uzun yıllardır süren kadastro davalarını hızla sonuçlandırmaya başladık" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

Projeyle vatandaşları mülkiyet belirsizliklerinden kurtardıklarını, yargı sisteminin etkinliğini artırdıklarını ve mahkemelerin iş yükünü azalttıklarını vurgulayan Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Proje kapsamında bugüne kadar 12 bin 887 karar verildi. 177 bin 417 taraf ve 35 bin 150 parsel hakkında hüküm kuruldu. Kırşehir, Arapgir, Mut ve Mutki kadastro mahkemelerimiz, 'Sıfır Kadastro Mahkemesi' hedefini başarıyla tamamladı. Hedefimiz, adliyelerimizin proje kapsamında 38 bin kadastro dosyasını yıl sonuna kadar sonuçlandırması. Reform irademizi diri tutarak, gecikmeyen, öngörülebilir, güven veren bir adalet sistemi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Sıfır Kadastro Dosyası hedefine ulaşan adliyelerimizi tebrik ediyor, diğer kadastro mahkemelerimizin de en kısa zamanda hedeflerine ulaşmalarını destekliyoruz."

https://x.com/yilmaztunc/status/1951974218347786543