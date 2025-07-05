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 | Özge Sönmez

Bakan Tunç'tan belediyelere operasyonla ilgili açıklama! 'Tamamen yasal sınırlar içinde'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya, Manavgat, Adana ve Adıyaman belediye başkanlarının gözaltına alındığı soruşturma hakkında açıklamada bulundu. Bakan Tunç yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatılan adli soruşturmalar, hukukun gerekleri doğrultusunda ve tamamen yasal sınırlar içinde sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

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Bakan Tunç'tan belediyelere operasyonla ilgili açıklama! 'Tamamen yasal sınırlar içinde'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.07.2025
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
05.07.2025
saat ikonu 17:04

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Antalya Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı. Konu ile ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Tunç yaptığı açıklamada, soruşturmanın yasal sınırlar içinde olduğunu belirtti.

"HİÇ KİMSE HUKUK VE KANUNLAR KARŞISINDA LAYÜSEL DEĞİLDİR"

Bakan Tunç paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Antalya, Manavgat, Adana ve Adıyaman belediye başkanları hakkında rüşvet ve irtikap iddialarına ilişkin, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatılan adli soruşturmalar, hukukun gerekleri doğrultusunda ve tamamen yasal sınırlar içinde sürdürülmektedir.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi uyarınca; "Bir suç işlendiği izlenimini veren bir durum ortaya çıktığında, Cumhuriyet savcısı, maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve kamu davası açılıp açılmayacağına karar vermek üzere derhal soruşturmaya başlamakla yükümlüdür."

Kuvvetli suç şüphesinin varlığı halinde yargının buna kayıtsız kalması düşünülemez. Cumhuriyet Başsavcılıklarınca ortaya konulan deliller ve iddialar karşısında, şüpheli konumdaki şahısların savunma hakları güvence altındadır.

Hiç kimse hukuk ve kanunlar karşısında layüsel değildir. Kamu görevi yürütenler dahil herkes, yargı denetimine tabidir. Soruşturma safhasında yürütülen adli işlemleri “siyasi”, “taraflı” ya da “kasıtlı” göstermek; doğrudan yargının tarafsızlığına ve bağımsızlığına zarar veren, yargıyı yıpratma amacı taşıyan sorumsuz ithamlardır.

Dosyaların içeriğini bilmeden yapılan “ortada suç yoktur” ya da “kesin suç işlenmiştir” şeklindeki peşin hükümler, soruşturmayı etkilemeye yönelik beyanlar niteliğindedir.

Özellikle bazı çevrelerce yargı mensuplarını hedef alan kara propagandalar; adli süreçlere ve hukuk güvenliğine zarar vermektedir. Adli soruşturmaları saygısız ve hadsiz bir üslupla Sayın Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirme cüreti göstererek mesnetsiz ve seviyesiz ithamlarda bulunanlar, aslında doğrudan yargıya, hukuka ve anayasal düzene saldırmaktadır.

Soruşturmayı yürüten bağımsız adli makamlara yönelik hakaret ve tehdit içeren açıklamalar; açıkça yargıya baskı kurma, adaletin tecellisini engelleme ve kamuoyunu yanıltma teşebbüsüdür.

Bu tür saldırgan ve sorumsuz söylemler, asla kabul edilemez. Yargı süreci devam ederken, hiç kimse kendisini hakim-savcı yerine koyarak hüküm verme hadsizliğinde bulunamaz.

Hukuka saygısı olan herkesin yapması gereken; yargının vereceği kararı beklemek, hukuki sürece saygı göstermek ve adil yargılamaya gölge düşürecek tutumlardan kaçınmaktır.

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ETİKETLER
#Rüşvet Iddiaları
#İrtikap
#Adli Soruşturma
#Yargı Güvenliği
#Hukukun Üstünlüğü
#Gündem
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