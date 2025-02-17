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Bakan Tunç'tan The Economist’e tepki: Asla kabul edilemez

İngiliz The Economist dergisinde yer alan ve son dönemdeki yargı kararları üzerinden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren yazıya, bir tepki de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Tunç, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İngiliz yayın organı The Economist’in haberine tepki gösterdi. Tunç, "Yalan ve iftiralarla ülkemizi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alması asla kabul edilemez." dedi.

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Bakan Tunç'tan The Economist’e tepki: Asla kabul edilemez
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 13:01
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 13:01

İngiliz dergisi The Economist dün yaptığı bir haberle Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alırken, "Türkiye'de yeni bir baskı dalgısı güçleniyor" başlığını kullandı. Dergide, Ayşe Barım'ın tutukluluğu, terör soruşturmasında gözaltına alınan CHP'li belediye yöneticileri ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nı tehdit ettiği için yargılanan Ekrem İmamoğlu ile ilgili iddialar yer aldı.

'ASLA KABUL EDİLEMEZ'

Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada dergiye tepki gösterdi: "The Economist’in, devam eden soruşturmalar üzerinden yalan ve iftiralarla ülkemizi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alması asla kabul edilemez.

Türk yargısı, hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde bağımsız ve tarafsız bir şekilde görevini sürdürmektedir. Ancak Türkiye’ye karşı objektif bir yaklaşım sergilemekten uzak olan bu dergi, ülkemize karşı açık bir karalama kampanyası yürütmektedir.

Türkiye’nin bölgesinde güçlenen rolü, güvenlik politikalarındaki başarısı ve ekonomik büyümesi, birilerini rahatsız etmektedir. Bu tür manipülatif girişimler, ülkemizi hedef alan küresel kumpasların yeni versiyonlarından başka bir şey değildir.


'ESKİ TÜRKİYE GERİDE KALDI'

Unutulmamalıdır ki; birilerinin yönlendirdiği, operasyon yapmaya çalıştığı eski Türkiye artık geride kalmıştır.

Karanlık odakların hazırladığı bu kirli senaryolara asla boyun eğmeyeceğimizi herkes bilmelidir.

The Economist ve benzeri çevrelerin dezenformasyon kampanyalarına karşı dimdik durmaya, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin desteğiyle dünyada söz sahibi olmaya, daha da güçlenmeye ve büyümeye devam edeceğiz."

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Sıkça Sorulan Sorular

The Economist ne yazdı?
İngiliz dergisi The Economist dün yaptığı bir haberle Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alırken, "Türkiye'de yeni bir baskı dalgısı güçleniyor" başlığını kullandı. Dergide, Ayşe Barım'ın tutukluluğu, terör soruşturmasında gözaltına alınan CHP'li belediye yöneticileri ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nı tehdit ettiği için yargılanan Ekrem İmamoğlu ile ilgili iddialar yer aldı.
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#yargı
#Ayşe Barım
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