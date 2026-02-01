Menü Kapat
Bakan Uraloğlu duyurdu! 600 bin kişiyi ilgilendiriyor: Başkentray Banliyö Hattı Yenikent'e bağlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sincan-Yenikent hattındaki 3 yeni istasyonla Başkentray’ın kapasitesinin genişleyeceğini aktarırken çalışmaların yüzde 95'inin tamamlandığını açıkladı. Proje sayesinde Yenikentliler şehir merkezine raylı sistemle bağlanırken, yılda 4,4 milyon ton yük limanlara taşınacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapım çalışmaları devam eden Sincan Organize Sanayi Bölgesi (OSB)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Projesi tamamlandığında, Başkentray Banliyö Hattı'nı Sincan İstasyonu üzerinden 1. OSB ve Yenikent'e entegre edeceklerini belirterek, "Kazan Soda tesislerine bağlayacağımız iltisak hattı sayesinde de yılda 4,4 milyon ton yük taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu duyurdu! 600 bin kişiyi ilgilendiriyor: Başkentray Banliyö Hattı Yenikent'e bağlanıyor

3 YENİ İSTASYON GELİYOR

Uraloğlu, yapımı süren projedeki çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Projeyle, Başkentray Banliyö Hattı'nı Yenikent'e uzatacaklarını aktaran Uraloğlu, Yenikent'in 600 bini aşan nüfusunu, toplu taşımayla başkentin raylı sistem ağına bağlayacaklarını bildirdi. Böylece, Ankara'da hem yolcu taşımacılığında hem de yük seferlerinde büyük bir dönüşümün kapısını aralayacaklarına işaret eden Uraloğlu, toplamda 16 kilometre uzunluğunda bir güzergah inşa ettiklerini kaydetti. Proje kapsamında, Başkentray Banliyö Hattı'nı Sincan'dan Yenikent'e kadar 12 kilometre uzattıklarına dikkati çeken Uraloğlu, ayrıca Yenikent'ten Kazan Soda tesislerine 4 bin 17 metrelik iltisak hattını da hayata geçireceklerine değindi.

Bakan Uraloğlu duyurdu! 600 bin kişiyi ilgilendiriyor: Başkentray Banliyö Hattı Yenikent'e bağlanıyor

EKONOMİYE 4,4 MİLYON TONLUK KATKI

Uraloğlu, Sincan-Yenikent arasında çift hatlı bir demir yolu yaptıklarının altını çizerek, Başkentray Banliyö Hattı kapsamında, Kayaş-Sincan arasında toplam 24 istasyon bulunduğunu vurguladı. Sincan'dan Yenikent'e uzanacak 12 kilometrelik güzergahta OSB, Yenikent-1 ve Yenikent-2 adında 3 yeni istasyon kurduklarını aktaran Uraloğlu, "Projemiz tamamlandığında, Başkentray Banliyö Hattı'nı Sincan İstasyonu üzerinden 1. OSB ve Yenikent'e entegre edeceğiz. Kazan Soda tesislerine bağlayacağımız iltisak hattı sayesinde de yılda 4,4 milyon ton yük taşıyacağız. Kazan Soda Fabrikası'nda üretilen soda külünü ekonomik ve hızlı şekilde limanlara ulaştırıp dünya piyasasına sunarak ülkemize ciddi bir ekonomik katkı sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu duyurdu! 600 bin kişiyi ilgilendiriyor: Başkentray Banliyö Hattı Yenikent'e bağlanıyor

PROJEDE YÜZDE 95 İLERLEME: AÇILIŞ İÇİN GERİ SAYIM

Projede yüzde 95'lik bir ilerleme kaydettiklerini bildiren Uraloğlu, inşa edilen 2 bin 239 metre uzunluğundaki 11 aç-kapa tünelindeki işler ile toplam 475 metre uzunluğundaki 5 köprünün inşasının yüzde 100'ünü tamamladıklarını belirtti.

Bakan Uraloğlu duyurdu! 600 bin kişiyi ilgilendiriyor: Başkentray Banliyö Hattı Yenikent'e bağlanıyor

Uraloğlu, sahada 291 personel ve 127 makineyle aralıksız çalıştıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Altyapı ve üstyapı işlerimizi, bu yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Ülkemiz adına çok büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştüreceğiz. Bu yaklaşımla, hem Ankara'mıza hem de ülkemize durmadan, yorulmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. Sincan OSB-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Projesi, hem Yenikent bölgesindeki vatandaşlarımıza hızlı ve konforlu bir toplu taşıma imkanı sunacak hem de Kazan Soda tesislerinin lojistik kapasitesini artırarak ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır."

Bakan Uraloğlu duyurdu! 600 bin kişiyi ilgilendiriyor: Başkentray Banliyö Hattı Yenikent'e bağlanıyor
