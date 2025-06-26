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 | Özge Sönmez

Bakan Uraloğlu duyurdu: Uçuş kısıtlamaları kaldırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İran-İsrail savaşı nedeniyle 9 ülkeye uygulanan hava sahası kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurdu.

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Bakan Uraloğlu duyurdu: Uçuş kısıtlamaları kaldırıldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 15:31
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 15:37

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmalardan dolayı bölgedeki hava sahası kısıtlamaları İran dışında kaldırılmıştır. 26 Haziran itibariyle Irak, Suriye, Ürdün, Beyrut, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri hava sahaları uçuşa açılmış, İran dışında kısıtlı bir alan kalmamıştır.

2 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK

Bölgede kalan uçaklarımız için de tahliye süreçlerimiz devam etmektedir. Irak'ta bulunan 4 uçağımız, dün itibariyle sorunsuz bir şekilde geri dönmüştür. İran'da ise ülkenin doğusunda yer alan Meşhed bölgesi dışında uçuş kısıtlamaları devam etmektedir. Bu sebeple Şiraz ve Tahran'da bulunan 7 uçağımız henüz Türkiye'ye dönememişlerdir. Bölgedeki kısıtlamalar 2 Temmuz Çarşamba gününe kadar sürecektir. Ancak uçaklarımızın daha erken bir tarihte ülkemize dönebilmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Tüm seferlerimiz uygun şartlara göre yolcu ve ekip güvenlikleri gözetilerek planlanmaktadır.

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ETİKETLER
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#Bölgesel Uçuş Kısıtlamaları
#Gündem
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