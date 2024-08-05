Bakan Uraloğlu duyurdu: Instagram'da ilerleme olmayacak!

05 Ağustos 2024 19:23 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 20:14

Instagram'a erişimde yeni bir gelişme yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bürokratlarıyla, Instagram yetkilileri arasında kritik bir toplantı yapıldı.13.00’te başlayan toplantı 19.00'da sona erdi.

"İLERLEME YOK"

Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası sosyal medya platformu Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmeye ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Uraloğlu, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Instagramın açılması konusunda yapılan görüşmelerde tam istediğimiz sonucu alamadık. Bu işi bugün bitirebileceğimizi düşündüm ama olmadı. Instagram konusunda bir ilerleme yok" ifadelerine yer verdi.

Bakan, görüşmelerin süreceğini söyledi.