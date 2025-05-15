Bakan Uraloğlu duyurdu! Taşımacılıkta kurallar değişti! Motokuryeler için artık zorunlu olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Yeni düzenlemeyle motokuryeler ilk defa kayıt altına alındı" dedi. Uraloğlu ayrıca, kadın şoför istihdam eden firmaların yetki belgelerini üç ay süreyle ücretsiz uzatacaklarını da bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 15 Mayıs 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, söz konusu değişikliklerin kadın şoför istihdamından motokurye faaliyetlerine ilişkin düzenlemelere kadar geniş bir yelpazede hayata geçirildiğini açıkladı.

MOTOKURYELER İLK DEFA KAYIT ALTINA ALINDI

Bakan Uraloğlu, yönetmelikte yapılan düzenleme ile birlikte motokuryelerin ilk defa kayıt altına alındığını bildirdi. Uraloğlu, sektörde yetkin ve eğitimli kuryeler ile hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sunacaklarını kaydetti.

Motokuryelere P1 yetki belgesi alma zorunluluğu getirildiğini belirten Bakan Uraloğlu, “En fazla 3 taşıtla faaliyet gösterecek motokuryelere yetki belgesi ücretinde yüzde 85 indirim uygulanacak. Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren ilk 6 ay içerisinde yetki belgesi alacak motokuryeler yüzde 95 indirimden faydalanabilecek.” dedi. Uraloğlu ayrıca, kuryelerin yetki belgelerini yüzde 5’e varan indirimle e-Devlet portalından da alabileceklerini belirtti.

Bakan Uraloğlu, yetki belgesine ilave edilecek taşıtlara ilişkin şartların da belirlendiğini belirtti. Uraloğlu, “Yönetmelik ile birlikte motokuryelerin uzun süreli veya finansal kiralamalı taşıtları da kullanmalarına ve kurye işletmecilerinin ilk 6 ay içerisinde yetki belgelerine kaydedecekleri 15 yaşına kadar olan taşıtların kullanılmasına da imkân sağlanıyor. Kurye işletmeciliğinde şoförler dışında teslimatı yapan kuryeler için Kurye Faaliyet Belgesi alma zorunluluğu getirildi.” dedi.

Uraloğlu ayrıca, kurye işletmecilerinin mesleki yeterlilik belgelerinin (SRC- Moto Kurye SRC – Kurye Faaliyet Belgesi) 1 yıl içerisinde alınmasına olanak sağlandığını da açıkladı.

TAŞIMA SÜRESİ TAAHHÜDÜNDE BULUNULMASI YASAKLANDI

Yönetmelikte yapılan düzenleme ile firmalara istihdam ettikleri her kuryeyi Bakanlığa bildirme zorunluluğu getirildiğine dikkati çeken Bakan Uraloğlu, kuryelerin belirli suçlardan hüküm giymemiş olmasının da zorunlu olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, "Kurye işletmeciliği faaliyetlerinde, hizmet alan ve verenlerin hak ve menfaatlerini korumak için de birtakım düzenlemeler de hayata geçti. Teslimi mümkün olmayan adreslere kurye gönderisi kabulü yapılması ve kurye faaliyetlerinde herhangi bir taşıma süresi taahhüdünde bulunulması yasaklandı.” açıklamasında bulundu.

GÖNDERİLER TESLİM SIRASINDA KONTROL EDİLEBİLECEK

Alıcısına teslim edilemeyen kurye gönderisinin aynı süre içerisinde göndericisine geri götürülmesinin zorunlu tutulduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, “Alıcının talebi ve gönderinin kabulü halinde, kurye gönderisi teslim sırasında kontrol edilebilecek. Teslimat saat aralığı, temassız teslimat veya üçüncü kişilere teslimat gibi hizmetler verilebilecek. Ayrıca, bozulabilir gıda taşınması durumunda gerekli tedbirlerin alınması zorunluluğu da getirildi.” dedi.

YELEKLERDE "KURYE" VE FİRMALARIN U-NET NUMARALARI OLACAK

İşletmelerin çalıştırdıkları kuryelere koruyucu ekipman sağlama zorunluğu getirildiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, “Kuryelerin giydikleri reflektif yelek üzerinde ‘KURYE’ ibaresi ile firmaların U-Net numaralarının bulunması zorunlu oldu. Ayrıca, satılması, sevk edilmesi ve ticareti yasaklanmış olan eşyalar taşınamayacak.” açıklamasında bulundu.