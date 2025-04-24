GSM operatörleri ile ilgili dikkat çeken karar! Bakan Uraloğlu duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, GSM şirket yetkilileriyle İstanbul'da görüşeceklerini bildirdi. Bakan Uraoğlu, "Deprem sonrası iletişimde ciddi yüklenme oldu. Sorun yaşanmaması için gereğini yapacağız.' ifadelerini kullandı.