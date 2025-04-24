GSM operatörleri ile ilgili dikkat çeken karar! Bakan Uraloğlu duyurdu

İstanbul
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, GSM şirket yetkilileriyle İstanbul'da görüşeceklerini bildirdi. Bakan Uraoğlu, "Deprem sonrası iletişimde ciddi yüklenme oldu. Sorun yaşanmaması için gereğini yapacağız.' ifadelerini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, GSM operatörleriyle görüşeceğini açıkladı. Deprem sırasında ciddi yüklenmeler olduğunu söyleyen Uraloğlu, yetkililerle İstanbul'da toplanacaklarını belirtti.
Bakan Uraloğlu "GSM şirket yetkilileriyle İstanbul'da toplanacağız. Deprem sonrası iletişimde ciddi yüklenme oldu. Sorun yaşanmaması için gereğini yapacağız." dedi.