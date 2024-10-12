Bakan Uraloğlu Halkalı-Kapıkule hızlı treni için tarih verdi! İstanbul'un Avrupa'ya açılan kapısı olacak

12 Ekim 2024 18:08 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 18:29

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3 etaptan oluşan Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı için tarih verdi. İstanbul'un Avrupa'ya açılan kapısı olması beklenen proje için tarih verdi. Uraloğlu, "Projemiz 153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy etabı, 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule etabı ve 8,4 kilometrelik Ispartakule- Halkalı etabı olmak üzere 3 etaptan oluşuyor." dedi.

Son dakika | Bakan Uraloğlu'ndan Discord ile ilgili açıklama: Kapattık diye acayip bir memnuniyet var

Son dakika | Bakan Uraloğlu'ndan Discord ile ilgili açıklama: Kapattık diye acayip bir memnuniyet var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın Halkalı-Ispartakule bölümündeki çalışmaları yerinde inceledi.

Bakan Uraloğlu incelemeler sırasında yaptığı konuşmada, "Asya ile Avrupa arasında en kısa, en güvenli, en uygun maliyetli ve iklim koşulları bakımından en avantajlı demiryolu koridoru olarak değerlendirilen İpek Demiryolu projesi, bu hatta yapılacak taşımacılık faaliyetlerinin en verimli şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla titizlikle ele aldığımız önemli uluslararası projelerden biri. 30 Ekim 2017 tarihinde hizmete giren Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ile bu hedef doğrultusunda büyük bir adım attık." ifadelerine yer verdi.

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı’nın Çerkezköy-Kapıkule bölümü için saatte 200 kilometre hız kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Bu proje, hattın yük taşıma kapasitesini artırarak Türkiye’nin yüksek standartlara sahip bir demiryolu hattı ile Avrupa Birliği’ne bağlanmasını sağlayacak. Ayrıca bu hat, Uzak Asya’dan Avrupa’ya gelen trenlerin ilk geçiş noktası olması nedeniyle İpek Demiryolu projesinin en kritik bağlantılarından birini oluşturuyor" dedi.

İSTANBUL-EDİRNE ARASI 1.5 SAATE DÜŞECEK

Halkalı – Ispartakule – Çerkezköy – Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın yaklaşık 229 kilometre olduğunun bilgisini veren Bakan Uraloğlu, hattın faaliyete geçmesiyle İstanbul-Edirne arasının 1.5 saate düşeceğini söyledi. Uraloğlu, "153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy etabı, 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule etabı ve şu anda birlikte bulunduğumuz 8,4 kilometrelik Ispartakule- Halkalı etabı olmak üzere 3 etaptan oluşuyor. Tüm etapların tamamlanmasıyla; mevcut hat kapasitesini 4 kat arttırmayı hedefliyor, yolcu seyahat süresinin 4 saatten bir saat 30 dakikaya, yük taşıma süresinin ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya düşmesini planlıyoruz" diyerek müjdeyi verdi.

FİZİKİ İLERLEME YÜZDE 88!

Uraloğlu, proje kapsamında Babaeski, Lüleburgaz, Büyükkarıştıran, Kapıkule olmak üzere 4 yeni istasyon binasının da inşa edildiğini belirterek “Mevcutta zaten bulunan Çerkezköy Yük İstasyonu ve Edirne İstasyon Binaların ve çevre sahalarını düzenliyoruz. Kapıkule-Çerkezköy etabının genelinde yaklaşık yüzde 88 fiziki ilerleme sağladık ve bu etaptaki çalışmalarımızı 2025 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl temmuz ayında Halkalı-Ispartakule etabındaki tünel açma çalışmalarını başlattıklarını hatırlatan Uraloğlu, “Bu etapta 6,4 kilometre çift tüp olarak TBM tüneli, 634 metre uzunluğunda 2 adet Aç-Kapa tünel ve 1,38 kilometre açık hat olmak üzere zemin iyileştirmeleri dâhil 8,4 kilometre uzunlukta yeni demiryolu hattının tamamının altyapı, üstyapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon imalatlarını yapıyoruz. Şu anda projemiz kapsamında TBM giriş noktası olan Halkalı kesiminde TBM portal imalatlarını tamamladık. TBM kazılarının sürdüğü Hat-1 tünelinde yüzde 96, Hat -2 tünelinde ise yüzde 76 oranında ilerleme kaydettik. Segment üretimlerini bitirdik.” dedi.

ETAPLARDA NE KADAR İLERLEME SAĞLANDI?

Bakan Uraloğlu, hat tamamlandığında Ispartakule’den devam edecek 67 kilometrelik hatla, İstanbul​'un Halkalı İstasyonu'ndan Çerkezköy ilçesine bağlanacağını belirterek, "Böylece Türkiye'nin Avrupa sınırına bağlanan Trans-Avrupa Ulaşım Ağının bir parçası olacaktır. Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı etabımız genelinde de yüzde 69 ilerleme sağladık. Söz konusu etabımızın çalışmalarını da aynı Kapıkule-Çerkezköy etabımızın çalışmaları gibi 2025 yılı sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. 67 kilometre uzunluğundaki Ispartakule-Çerkezköy etabımızdaki çalışmalarımıza da hattın en batı kesimindeki Çerkezköy tarafından başladık." dedi.

YÜKSEK HIZLI TRENDE YOLCU REKORU!

Uraloğlu, 2009 yılında Eskişehir-Ankara Hattı ile Türkiye’de ilk Yüksek Hızlı Tren​ ile tanışan şehir Eskişehir olduğunu anımsatarak, “Ankara ile Eskişehir arasında başlayan yüksek hızlı tren işletmeciliği Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-Karaman ve son olarak Ankara-Sivas hızlı tren hatlarıyla devam etti. Yüksek hızlı trenler ile bugüne kadar 91 milyonun üstünde yolcu taşıdık.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Ankara merkezli YHT ağının oluşturulması hedefi kapsamında ise Halkalı Kapıkule Hızlı Tren hattıyla birlikte; Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep ve Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hatlarının yapım çalışmalarına da devam edildiğini kaydetti. Uraloğlu, “Kars-Aralık-Iğdır-Dilucu Demiryolu Projesi ve Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyol Projesinin ihalelerini de yaptık ve yapımlarına en kısa zamanda başlayacağız. Delice-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı’nı da içinde bulunduğumuz Ekim ayı içerisinde ihale etmeyi planlıyoruz. Karadeniz Sahil Yolu Demiryolu, Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı Hattı, Eskişehir-Afyonkarahisar-Antalya Hızlı Tren Hattı, Kayseri-Aksaray-Konya-Antalya Hızlı Tren Hattı, Sivas-Çetinkaya, Çetinkaya-Malatya Hızlı Tren Hattı gibi hayata geçirmeyi planladığımız daha bir çok projemiz de mevcut. 2053 yılı hedeflerimiz doğrultusunda demiryolu hat uzunluğumuzu 28 bin kilometrenin üstüne yükseltmeyi hedefliyoruz.” dedi.