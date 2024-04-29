29 Nisan 2024 12:45 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 12:58
Bakan Uraloğlu hava ulaştırmada 2053 hedefini açıkladı
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklamalarda bulunuyor.
Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu havacılık hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, ''Hedef 2053'te 61 aktif havalimanı'' dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ''İstanbul havalimanında yüzde 18'lik artış var.'' ifadelerini kullandı.
İstanbul Havalimanı, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (Eurocontrol) verilerine göre, 15-21 Nisan tarihlerinde günlük ortalama bin 424 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olmuştu.
Son dakika haberinin detayları geliyor...
Kaynak: tgrthaber.com.tr