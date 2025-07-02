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 | Suat Vilgen

Bakan Uraloğlu: İran’da kalan uçaklar geri dönüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle İran’da kalan Türk yolcu uçaklarının yurda geri getirildiğini duyurdu.

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Bakan Uraloğlu: İran’da kalan uçaklar geri dönüyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.07.2025
saat ikonu 14:04
|
GÜNCELLEME:
02.07.2025
saat ikonu 14:06

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran ile İsrail arasında 12 gün süren çatışmalar nedeniyle İran’da mahsur kalan Türk yolcu uçaklarının Türkiye’ye geri getirildiğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu: İran’da kalan uçaklar geri dönüyor

UÇUŞ İZİNLERİ ALINDI

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün İranlı muhataplarıyla yaptığı görüşmeler sonucunda özel uçuş izinlerinin alındığını belirten Uraloğlu, Türk ekiplerini taşıyan uçakların bu sabah İran’a hareket ettiğini söyledi.

Bakan Uraloğlu: İran’da kalan uçaklar geri dönüyor
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EKİPLER YOLA ÇIKTI

Bakan Uraloğlu şunları söyledi: "İran - İsrail çatışmaları nedeniyle İran’da kalan uçaklarımızı Türkiye’ye geri getiriyoruz. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'müzün İranlı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmeler sonucunda özel uçuş izinleri alınarak ekiplerimizi taşıyan uçaklar bu sabah İran’a hareket etmiştir. Türk Hava Yolları’na ait 1 uçağımız Şiraz’a, Pegasus’a ait 2 uçağımız ise Tahran ve Şiraz’a ulaşmıştır. Gerekli bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Şiraz’daki Türk Hava Yolları’na ait uçak ile Tahran ve Şiraz’da bulunan Pegasus Hava Yolları’na ait 4 uçak ülkemize dönecektir. Bölgedeki ekiplerimizin ve uçaklarımızın güvenliği için ilk günden itibaren gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyoruz. Sürecin sağlıklı bir şekilde tamamlanması için İranlı yetkililer ile iletişimimizi de devam ettiriyoruz."

ETİKETLER
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#İran-İsrail Çatışması
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#Pegasus Havacılık
#Gündem
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