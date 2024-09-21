Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Ankara-Bursa arası 2 saat 15 dakikaya düşüyor

21 Eylül 2024 16:15 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 16:39

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Bursa Hızlı Tren Hattı şantiyesinde incelemelerde bulundu. İncelemelerde bulunduktan sonra bir müjdeyi paylaşan Bakan Uraloğlu, Ankara-Bursa arasının 2 saat 15 dakikaya düşeceğini söyledi.

Ankara-Bursa Hızlı Tren Hattı şantiyesinde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı​ Abdulkadir Uraloğlu​, gazetecilere projeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çalışmaların hızla devam ettiğinin söyleyen Bakan Uraoğlu, proje bittiğinde Ankara’dan Bursa’ya 2 saat 15 dakikada gidileceğinin söyledi.

"ANKARA-BURSA HIZLI TREN HATTI 2025 YILINDA TAMAMLANACAK"

“Osmaneli‘den başlayıp Bandırma‘ya kadar gidecek olan toplam 201 kilometrelik bir yüksek hızla tren hattı projesi olduğuna dikkat çeken Bakan Ulraoğlu, "İlk etapta Bursa’ya kadar olan 106 kilometrelik kesimdeki projenin önündeki bütün idari problemler alınması gereken kararlar her şey alındı. Projenin önünde bundan sonra artık herhangi bir idari bir süreç söz konusu değil. Tamamıyla şantiyenin yapım çalışmalarını yürütmesi ile ilgili bir süreci devam ettiriyoruz. Rayların döşenmesi noktasında da yüzde 20‘leri 30’lara yer yer geldik. Tünellerini bitirdik. Genel anlamda önemli bir problemimiz. 2025 yılı sonunda buranın yapım çalışmalarını inşallah bitirmiş olacağız" dedi.

"ZORLU BİR PROJE OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM"

Zorlu bir proje olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, 7 tane istasyon, 23 tane tünel, 12 tane kaçış ya da emniyet tüneli, 15 tane aç kapat tüneli, 34 tane demir yolu köprüsü, 15 adet viyadük, 92 alt geçit ve 53 üstgeçit ve ayrıca da 208 menfezden oluşmaktadır" ifadelerini kullandı.

"PROJENİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI DA..."

Proje bittiği zaman Ankara’dan Bursa’ya ya da Bursa’dan Ankara’ya sadece 2 saat 15 dakikada seyahat edileceğini belirten Bakan Uraloğlu, "Aynı şekilde buradan İstanbul’a da 1 saat 15 dakikalık 1 seyahat süresi ile seyahat etmiş olacağız. Tabi biz bu projeyle sadece Bursa’yı Ankara’ya İstanbul’a değil bir taraftan halihazırda hizmet eden Sivas’a kadar yapım çalışmaları devam eden Edirne sınır kapısına kadar esasında yine daha geniş düşünelim bizim güneyimiz de devam eden Akdeniz‘deki Mersin Adana Osmaniye Gaziantep hattı oradan Ovaköy‘e kadar ve kalkınma yoluyla kalkınma yoluyla Basra Körfezi’ndeki Irak’ın FAV limanına kadar esasında bir bağlantıyı bir taraftan da yine Sivas’tan bizim Bakü Tiflis Kars sattığımıza kadar bağlanacak olan bir projenin önemli bir parçasını bahsediyoruz. Şuanda da yapımı devam eden bir çok projemiz var. İlk yatakta da burayı hizmete alacağımızı da özellikle söylemek isterim” diye konuştu.