TUSAŞ saldırısı ile ilgili bilinmeyen detayı Bakan Uraloğlu ilk kez açıkladı! 'Hürjet zarar görmesin diye...'

30 Ekim 2024 11:23 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 11:56

Bakan Uraloğlu TUSAŞ'a yapılan hain saldırı anında orada çalışan 3 kişinin Hürjet için verdiği mücadeleyi anlattı. "3 delikanlımız, bir brandayla Hürjet'in üstünü kapatmaya çalışmış" diyerek "Niye teröristler içeriye girerse Hürjet'e zarar vermesin diye." ifadelerini kullandı.

Ankara​'da TUSAŞ​​ tesisine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit olurken, 22 vatandaşımız yaralanmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu​, Ankara’da ‘’UDHAM & ARUS İş Birliği Zirvesi Raylı Sistemler İçin AR-GE Buluşması’’ programında konuştu. Bakan Uraloğlu programda, geçtiğimiz gün Ankara​'da yaşanan TUSAŞ'a yönelik hain terör saldırısıyla ilgili dikkat çeken bir olayı anlattı.

BRANDAYLA HÜRJET​'İN ÜSTÜNÜ KAPATMIŞLAR

TUSAŞ'a yönelik saldırı esnasında HÜRJET'in üretiminden sorumlu yöneticinin ekibini hemen hangara aldığını belirten Uraloğlu, o esnada yaşananları şu sözlerle anlattı;

"TUSAŞ'ımıza yapılan saldırıyı kınıyor. Bu vesileyle de şunu size anlatmak istiyorum. TUSAŞ'ın ürettiği bir çok teknolojik ürünün, stratejik ürünün bir tanesi de Hürjet. O Hürjet saldırı sırasında Hürjet'in başında yönetici olan arkadaşımız, gencimiz, delikanlımız ekibini topluyor. O saldırıda ekibi güvenli bir hangara alıyor, kapılarını kilitliyor ve sayım yaptırıyor. Sayımda 3 kişinin olmadığını tespit ediyor. Apar topar onların nerede olduklarını araştırıyorlar. Bakıyorlar ki o 3 kişi bir brandayla ikinci ürettikleri Hürjet'in üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Niye teröristler içeriye girerse Hürjet'e zarar vermesin diye. Bu bilinçle bizim yolumuzu kimse kesemez. hele hele sizler gibi girişimciler olduğu sürece Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz."