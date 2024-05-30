Bakan Uraloğlu'na yapay zeka şoku: Telefonunu klonlayıp sesini taklit etmişler

30 May 2024 12:44 - Güncelleme : 30 May 2024 13:10

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcıların da yöntemleri değişmeye başladı. Ücretsiz kullanılan yapay zeka programlarıyla bile istediğiniz kişinin sesini kopyalayabiliyorsunuz. Birçok kişinin sesini kopyalayarak dolandırıcılık numaralarında kullanmak isteyenler oluyor.

ANINDA YAKALANDILAR

Sözcü'nün haberine göre; dolandırıcılar, son denemesinde oldukça yanlış bir kişinin sesini kullandı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu. İnternet üzerinden Bakan Uraloğlu'nun sesini yapay zeka ile kopyalayan dolandırıcılar, yaptıkları ilk aramanın ardından yakayı ele verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şunları söyledi: Benim adıma arama memleket adına zararlı bir girişim değildi ama ilgilisini bulduk, gerekli yaptırımları uyguladık.

HERKESİN SESİ KOPYALANIYOR

Yapay zeka ile insanların sesi oldukça kolay bir şekilde kopyalanabiliyor. Zaman zaman sosyal medya hesaplarında bazı siyasi liderlerin sesleri kullanılarak istedikleri gibi açıklama yaptıranlar oluyor.