Bakan Uraloğlu'na yapay zeka şoku: Telefonunu klonlayıp sesini taklit etmişler
Yapay zekanın kötüye kullanılmasından muzdarip olan son isim Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu oldu. Dolandırıcılar, yapay zekayla Uraloğlu'nun sesini kopyalayıp birilerini aramaya kalktı. Dolandırıcıların anında yakalandığını belirten Bakan Uraloğlu, "Gerekli yaptırımları uyguladık" ifadelerini kullandı.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcıların da yöntemleri değişmeye başladı. Ücretsiz kullanılan yapay zeka programlarıyla bile istediğiniz kişinin sesini kopyalayabiliyorsunuz. Birçok kişinin sesini kopyalayarak dolandırıcılık numaralarında kullanmak isteyenler oluyor.
ANINDA YAKALANDILAR
Sözcü'nün haberine göre; dolandırıcılar, son denemesinde oldukça yanlış bir kişinin sesini kullandı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu. İnternet üzerinden Bakan Uraloğlu'nun sesini yapay zeka ile kopyalayan dolandırıcılar, yaptıkları ilk aramanın ardından yakayı ele verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şunları söyledi: Benim adıma arama memleket adına zararlı bir girişim değildi ama ilgilisini bulduk, gerekli yaptırımları uyguladık.
HERKESİN SESİ KOPYALANIYOR
Yapay zeka ile insanların sesi oldukça kolay bir şekilde kopyalanabiliyor. Zaman zaman sosyal medya hesaplarında bazı siyasi liderlerin sesleri kullanılarak istedikleri gibi açıklama yaptıranlar oluyor.