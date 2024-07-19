Bakan Uraloğlu'ndan küresel yazılım kriziyle ilgili açıklama: Sistem tam normale dönmedi

19 Temmuz 2024 23:18 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 23:27

Yazılım krizinden etkilenmeyen tek havalimanı! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda her şey kesintisiz devam etti

Yazılım krizinden etkilenmeyen tek havalimanı! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda her şey kesintisiz devam etti

Küresel çapta yaşanan yazılım sorunu tüm dünyada krize neden oldu. Sistemleri çalışmaz hale getiren sorundan Türkiye de etkilendi.

"HAYATI KİLİTLEYEN NOKTADA DEĞİL"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılım arızası ve Türkiye'deki etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. NTV'ye konuşan Bakan Uraloğlu, "Sistem tam normale dönmedi ama hayatı kilitleyen noktada değil" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Daha emniyette hissetmeniz için Türksat 6A var. Yazılımı bizim. Kendimizi daha çok güvende hissediyoruz. Ne kadar yerlileştirebilirsek o kadar daha az etkileniriz.

Türkiye'nin en büyük Ar-Ge projelerinden bir tanesi Türksat 6A'yı yıl bitmeden hizmete almış olacağız.

"MUTLAKA B PLANIMIZ VAR"

Uçakları yöneten navigasyon sistemleri var. Arada bir siber saldırı yaparak İstanbul üzerinde seyahat ederken pilot kendini Azerbaycan Bakü üzerinde zannedebiliyor.

Dolayısıyla burada elbette problem var. Biz de yoğun bir şekilde kafa yoruyoruz. Devletin bütün kurumları burada. Mutlaka b planımız, alternatifimiz var.

"SİBER SALDIRI SANDIK AMA GLOBAL BİR PROBLEMMİŞ"

Bu konunun uzmanı 7 bin 400 arkadaşımız var. Her türlü olayı takip ediyoruz ve bu olay olduğunda da siber saldırıyı ilk THY ile ben öğrenmiş oldum. Erken saatlerde siber saldırı diye düşündük ama global bir problem olduğunu gördük.

ÇUKUROVA HAVALİMANI'NIN AÇILIŞ TARİHİ

Çukurova Havalimanı tamamlandı. 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

SÜPER HIZLI TREN PROJESİ

Süper hızlı tren projesiyle Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek. Yine Ankara-İstanbul arasına 276 kilometre uzunluğunda yeni yol yapılacak.