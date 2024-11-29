Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medyaya yasak açıklaması: Yaş sınırı geliyor mu? Roblox ve Discord için son durum...

29 Kasım 2024 20:39 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 21:09

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 16 yaş altına sosyal medya yasağı tasarısı kararı hakkında konuştu. Ayrıca halen kapalı bulunan Discord ve Roblox ile ilgili de gelişmeleri açıkladı. Sosyal medyaya 13 yaş altına yasak getirilmesi medyaya yansımıştı. Bakan Uraloğlu bunun da üzerinde bir yaş sınırına işaret etti. İşte detaylar...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu​, 16 yaş altındaki gençler​ için sosyal medya​ yasaklarını içeren yeni düzenlemeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ayrıca, halen erişime kapalı olan Discord​ ve Roblox platformlarının durumu hakkında da net mesajlar verdi. Bakan, yasakçı bir tutum sergilemek istemediklerini ancak gençlerin güvenliği için gerekli adımların atılacağını vurguladı. Özellikle Discord üzerinden tehdit ve taciz olaylarının arttığına dikkat çekerek, platformların IP paylaşımı yapmaması durumunda erişim engeli getirme ihtimalinin değerlendirildiğini belirtti.

"16 YAŞIN ALTI SOSYAL MEDYA AÇAMAMALI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bir televizyon kanalına yaptığı açıklamalarında şunları söyledi:

Bazı filmlerde yazıyor, Google'dan aradığınızda karşınızda +18 yaşı soruyor. Oraya sadece oyun oynama, arkadaşları ile sohbet etme saikiyle giren 16 yaşından küçük olduğunu düşünelim. Onu alıp başka yerlere götürüyorsanız, teşvik ediyorsanız, tahrik ediyorsanız bu başka bir şey. Bunu seçebilecek düzeye gelmiş olan insanlarımızın kendi tercihidir diye bırakabiliriz. Ama 16 yaşın altı gerçekten disiplin edilmeli, sosyal medya hesabı açamamalı diye bireysel düşüncem var. Bir çok bakanlıkla, kurumla istişare ediyoruz bu konuyu.

Öncelikle şiddete teşvik ediyor, tahrik ediyor. Akran zorbalığı var. Yaşına göre bir insanın muhatap olmaması gereken, pornoya kadar giden içerikler var. Toplumu esasında suça teşvik eden; yaydığı haberlerin sorgulamadan doğru olduğuna inanıyoruz. Bu yalan habere daha çok inanan taraf genç yaşta olanlar diye de bir başlık koyabiliriz diye düşünüyorum.

"KRİTERLERİ KOYACAĞIZ"

Cinsellikle ilgili bir başlık açabiliriz. Aile yapısının bozulmasıyla ilgili başlık açabiliriz. Bütün dünyayı takip ediyoruz. 16 yaşın bu anlamda doğru olduğunu. 16 yaşın üstündekiler açabilsin diye düşünüyoruz. Sosyal medya platformlarında bu anlamdaki üyeliği kabul etmemeleri, onların portalında oyun oynayamama gibi kriterleri koyacağız. Öncelikle bu kararı vermedik. Yoğun şekilde tartışıyoruz. Karar verdikten sonra gerekli mevzuatı düzenledikten sonra buyrun gereğini yapın diyeceğiz.

"TC KİMLİK NUMARASI VERMEMELİYİZ"

Burada TC kimlik numarasını vermemeliyiz. Şu anda cep telefonu aboneliğiyle ilgili kriterimiz var. Genelde ailelerin üzerine açılıyor. Belki orada yaşın tespiti ile ilgili bazı sorular sorulacak. İlk etapta tespit edilemezse bile devamında bir dünya yapay zeka var. Bunları tartışıyoruz. Bir şekliyle genel anlamda bunu temin edebileceğiz. Yasal olarak VPN'in kullanılması sözkonusu.

ROBLOX VE DISCORD AÇILACAK MI?

Bizim kültürümüze, inancımıza uygun portalları destekleme konusunda gayretimiz var. Roblox'la ilgili şunu söyleyeyim. 8 tane sosyal medya platformunun Türkiye'de temsilcisi var. Roblox ve Discord'un yok.

Roblox'un 15 milyon abonesi var. Bizim istediğimiz içerikleri düzenlediği halde elbette tekrar açılması mümkün. Roblox'un kapatılma sürecinde birçok aile 'Bunlar da var mıydı onların içerisinde' diye çok ciddi dönüşler aldık. Çocukların elbette tepkisi var; ancak ötesinde amaçlayan oyunun dışında birçok ailenin, çocuğun bile haberi yok. Bizim istediğimiz içerikleri çıkartırlarsa tekrar Roblox'u açmamız mümkün. Ana akım yayın kuruluşları, televizyonlar bir müddet sonra kalkacak mı; Youtube benzerlerine mi kalacak diye tartışmalar var. Sizin de benim de belli sorumluluklarımız var. Hem bir yaptırımla karşı karşıya olmanız mümkün, olmasanız da vicdanınız var. Bu tür mecralarda toplumu tahrik edici, güvenliği tehdit edici birçok paylaşımda bulunabiliyorsunuz. Yaptırımlar var ama disipline etme açısından ana akım gibi değil. X'in 119 tane FETÖ'cü hesabını kapattırdık. Sosyal medya platformları veya internet mecrası yurt dışı kaynaklı olanlar diyor ki 'Amerika'da kurulan bir kuruluşumdur, sorumluluk oraya karşıdır, benim şu şu kurallarım var' diyor. İyi de bizim de kurallarımız var. Uymayanlara uyarıda bulunuruz, para cezası keseriz, bant koyarız ve en son kapatırız. 2025 yılı içerisinde bence bu kararları alırız. İlgili bakanlıklarla konuşuyoruz.

En tıkandığımız nokta yasakçı kisveye bürünmeden bu işi yapabilmek. Kesinlikle çocuklarımızı korumak istiyoruz. Instagram'a erişim engeli koyduk. O süreci daha iletişime açık, profesyonelce yürütebilir miydik diye kendi aramızda tartışıyoruz. Discord mahkeme kararına itiraz etti. Roblox bizle görüşüyor. İstediklerimizi söylüyoruz.