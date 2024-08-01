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Bakan Uraloğlu'ndan Trabzon'a yeni havalimanı ile ilgili açıklama: Tespit çalışmaları başlayacak

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Ağustos 2024 17:15 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 17:16
Bakan Uraloğlu&#039;ndan Trabzon&#039;a yeni havalimanı ile ilgili açıklama: Tespit çalışmaları başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da önemli ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, Trabzon'a yeni yapılması plananan havalimanı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Uraloğlu tespit çalışmalarının başlayacağını ve projeye hız verileceğini söyledi.

Trabzonspor'un kuruluşunun 57.yılı çerçevesinde düzenlenen programa katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Trabzon'da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni de ziyaret eden Uraloğlu, Samsun-Sarp arasındaki yapılması planlanan demiryolu ile ilgili, ''Çalışmaları başlattık. Bunun ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Çünkü burada bir taraftan yük taşırken diğer taraftan ise insanın taşınması da önemli. Yerleşim daha çok sahil kesimde olduğu için doğru bir proje olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu'ndan Trabzon'a yeni havalimanı ile ilgili açıklama: Tespit çalışmaları başlayacak - 1. Resim

TRABZONSPOR TESİSLERİNİ KORUYACAK

Bakan Uraloğlu, Trabzon'a yapılması planlanan yeni havalimanı projesiyle ilgili de konuştu. Uraloğlu, "Bizim şu an havalimanının bulunduğu mevcut yerde pistin uzatılması şeklinde değil, oradaki Trabzonspor tesislerini de koruyacak şekilde biraz daha kuzeye tamamen yeni bir pist ve terminalinin yapılması yapılması üzerine bir projemiz var. Önümüzdeki günlerde ilgili kurumlar ile beraber orada da bir tespit çalışması yaparak projeyi netleştirip yapılması gereken ne varsa daha kuzeye yeni bir havalimanı yapacağız.'' dedi.

DOLGU HAVALİMANI

Bakan Uraloğlu, Ordu-Giresun ve Rize-Artvin havalimanları gibi dolgu bir havalimanı yapılacağını sözlerine ekledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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