Bakan Yaşar Güler'den Ankara'da kritik temas!

Ankara'da kritik bir temas daha gerçekleşti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Richard Knighton'ı kabul etti.
Bu kritik temasta Suriye'de yaşanan son gelişmeler başta olmak üzere birçok konunun masaya yatırıldığı tahmin ediliyor.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Richard Knighton'ı kabul etti. Kabulde Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı"