Gündem
Bakan Yaşar Güler'den Ankara'da kritik temas!

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da kritik bir temasta bulundu. Bakan Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Richard Knighton'ı kabul etti.

Bakan Yaşar Güler'den Ankara'da kritik temas!
Ankara'da kritik bir temas daha gerçekleşti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Richard Knighton'ı kabul etti.

Bakan Yaşar Güler'den Ankara'da kritik temas!

MASADA HANGİ KONULAR VARDI?

Bu kritik temasta Suriye'de yaşanan son gelişmeler başta olmak üzere birçok konunun masaya yatırıldığı tahmin ediliyor.

Bakan Yaşar Güler'den Ankara'da kritik temas!

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Richard Knighton'ı kabul etti. Kabulde Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı"

