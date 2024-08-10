Bakan Yerlikaya 26 ildeki Narkoçelik-31 operasyonunu "Kararlıyız" diyerek duyurdu

10 Ağustos 2024 07:51 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 08:08

Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Manisa, Aksaray, Adana, Balıkesir, Bitlis, Batman, Bingöl, Malatya, Ağrı, Kırklareli, Aydın, Yalova, Afyonkarahisar, Antalya, Erzurum, Karaman, Sakarya, Rize, Kırıkkale, Muğla, İzmir, Siirt ve Ankara olmak üzere 26 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik "Narkoçelik-31" operasyonları düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 26 İlde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanların yakalanması için Jandarma'nın düzenlediği “NARKOÇELİK-31” operasyonundaki verileri böyle duyurdu;

"1 Ton 47 Kg uyuşturucu madde, 8 Milyon 249 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 21 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi 91 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı, 55'i tutuklandı. 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; 253 ekip ve 996 Jandarma personelinin katılımıyla Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Manisa, Aksaray, Adana, Balıkesir, Bitlis, Batman, Bingöl, Malatya, Ağrı, Kırklareli, Aydın, Yalova, Afyonkarahisar, Antalya, Erzurum, Karaman, Sakarya, Rize, Kırıkkale, Muğla, İzmir, Siirt ve Ankara olmak üzere 26 ilde "NARKOÇELİK-31” operasyonları düzenlendi. "