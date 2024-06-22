Bakan Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı! 13 kişi hayatını kaybetti! Ölü sayısı 62'ye yükseldi

22 Haziran 2024 08:41 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 09:04

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin 7’nci gününde yaşanan trafik kazaları hakkında bilgi verdi. Bakan Yerlikaya bayram tatilinin 7'nci günü olan 21 Haziran 2024 Cuma günü 24 saatlik sürede 597 trafik kazasının meydana geldiği, 13 kişi hayatını kaybettiğini ve 1007 kişinin yaralandığını duyurdu.

BAYRAM TATİLİNİN İLK 7 GÜNÜNDE 62 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bayram tatilinin ilk 7 günündeki verileri de paylaşan Bakan Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 7 gününde maalesef 62 kişi hayatını kaybetti. 8 bin 690 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" açıklamasında bulundu.