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 | Özge Sönmez

Bakan Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı! Bayram tatilinin 8 gününde 72 can kaybı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin acı bilançosunu açıkladı. Yerlikaya sosyal medyada yaptığı açıklamada, 8 günde meydana gelen trafik kazalarında toplam 72 vatandaş hayatını kaybettiğini duyurdu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.04.2025
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
06.04.2025
saat ikonu 11:05

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Ramazan Bayramı tatilinin sekizinci gününe meydana gelen trafik kazalarında 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 925 vatandaşımızın da yaralandığını duyurdu.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Bayram tatilinin ilk 8 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi) maalesef
72 vatandaşımız hayatını kaybetti. 8.313 vatandaşımız ise yaralandı.

Lütfen dönüş yolculuğunda trafik kurallarına uyalım, yuvalarımıza sağ salim kavuşalım. Bayram sevincimiz acıya dönüşmesin.

Bayram tatili boyunca Polis ve Jandarma Trafik ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 8. günü 5 Nisan 2025 Cumartesi günü trafik ekiplerimizce;

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ramazan Bayramı tatilinin 8.günü (Cumartesi) 604 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 10 vatandaşımız hayatını kaybetti, 925 vatandaşımız ise yaralandı.

Bayram tatilinin ilk 8 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi) maalesef
72 vatandaşımız hayatını kaybetti. 8.313 vatandaşımız ise yaralandı.

Lütfen dönüş yolculuğunda trafik kurallarına uyalım, yuvalarımıza sağ salim kavuşalım. Bayram sevincimiz acıya dönüşmesin.

Bayram tatili boyunca Polis ve Jandarma Trafik ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 8. günü 5 Nisan 2025 Cumartesi günü trafik ekiplerimizce;

594.122 araç denetlendi. 22.714 araca hız ve radar işlemi, 41.073 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Lütfen aşırı hız yapmayalım, emniyet kemerimizi takalım ve araç kullanırken cep telefonu kullanmayalım. Bu mutlu günleri hüzne dönüştürmemek için trafikte dikkatli olalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
594.122 araç denetlendi. 22.714 araca hız ve radar işlemi, 41.073 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Lütfen aşırı hız yapmayalım, emniyet kemerimizi takalım ve araç kullanırken cep telefonu kullanmayalım. Bu mutlu günleri hüzne dönüştürmemek için trafikte dikkatli olalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.

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