Bakan Yerlikaya açıkladı! 4 günlük bayram tatilinde acı bilanço

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 günlük Kurban Bayramı bilançosunu açıkladı. Yerlikaya 4 günde 2.960 trafik kazası meydana geldiğini ve bu kazalarda 32 vatandaşın hayatını kaybettiği bildirdi.

Bakan Yerlikaya, 4 günlük Kurban Bayramı bilançosunu açıkladı. Yerlikaya, 2 bin 960 trafik kazasında 32 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 4 bin 817 kişinin de yaralandığını bildirdi.

32 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

Kurban Bayramı’nın 3. günü (Pazar) 722 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 6 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 1.227 vatandaşımız ise yaralandı.

6 canımızı daha kaybettik. Bir evladın gülüşü, bir annenin duası, bir babanın bekleyişi yarım kaldı. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize hüzün karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.

HIZ YAPMA! SEVDİKLERİN SENİ BEKLİYOR…

Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde (Arefe, Cuma, Cumartesi ve Pazar) 2.960 trafik kazası meydana geldi. Maalesef

32 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 4.817 vatandaşımız ise yaralandı.

BİR ANLIK HIZ, BİR ÖMÜRLÜK PİŞMANLIK. YAŞAMA TUTUN…

Kurban Bayramı’nda Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Bayram Tatilinin ilk 4 gününde (Arefe, Cuma, Cumartesi, Pazar) trafik ekiplerimizce;

1 milyon 912 bin 720 araç denetlendi.