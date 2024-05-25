Bakan Yerlikaya duyurdu: Çakarlı araçlara ceza yağdı

25 May 2024 12:11 - Güncelleme : 25 May 2024 12:17

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, trafik ekiplerince 16-23 Mayıs'ı kapsayan 1 haftalık sürede yapılan trafik denetimleriyle ilgili verileri paylaştı.

ÇAKARLI ARAÇ KULLANAN 291 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Bakan Yerlikaya son 1 hafta içerisinde 2 milyon 697 bin 728 aracın denetlendiğini ve mevzuatta izin verilmeyen çakarlı araçları kullanan 291 sürücüye işlem yapıldığını belirtti.

424 BİN 432 SÜRÜCÜ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

120 bin 76'sı aşırı hız nedeniyle olmak üzere toplam 424 bin 432 sürücüye işlem yapıldığı bilgisini veren Yerlikaya, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkarmayalım." ifadelerini kullandı.