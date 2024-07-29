Bakan Yerlikaya açıkladı! Yol kavgasında bir kişiyi bayıltan şüpheli yakalandı

29 Temmuz 2024 23:58 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 00:04

Sebze ve meyve halinde 'yol' kavgasında kurşunlar konuştu: Çok sayıda yaralı var

Sebze ve meyve halinde 'yol' kavgasında kurşunlar konuştu: Çok sayıda yaralı var

İstanbul Bağcılar'da trafikte yol verme tartışması kavgaya dönüşmüş ve kavgaya karışan bir kişi yere düşen şahsa tekme atarak bayıltmıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada yer alan ve trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden şahısla ilgili görüntüler Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından incelenmiştir." ifadelerine yer verdi.

"İNSAN CANINA KAST EDENLERİ AFFETMEYECEĞİZ"

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

Olayın 27 Temmuz 2024 tarihinde Bağcılar'da meydana geldiği, saldırıya uğrayan şahsın O.K.; şüpheli şahsın ise E.C. olduğu tespit edilmiştir. Şüpheli şahıs E.C. hakkında daha önce de çeşitli suçlarından işlem yapıldığı belirlenmiştir. Şahıs, Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü 100.Yıl Kemalpaşa Polis Merkezi Amirliği ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Darp edilen şahsın tedavisi devam etmektedir. Halkımızın huzurunu bozanları, Trafikte saldırgan tavırlar sergileyenleri, Düğün konvoyu ya da asker uğurlama diyerek yolları kapatanları, Masum insanların canına kast edenleri affetmeyeceğiz. Bunları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız.