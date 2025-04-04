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Bakan Yerlikaya bayram tatilinde acı bilançoyu açıkladı! 57 can kaybı, 6 bin 533 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bayram tatilinin ilk 6 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe) maalesef 57 vatandaşımız hayatını kaybetti. 6.533 vatandaşımız ise yaralandı" dedi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.04.2025
saat ikonu 11:22
|
GÜNCELLEME:
04.04.2025
saat ikonu 11:33

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatilinin 6'ıncı gününde 542 trafik kazası meydana geldiğini belirtti. Bu kazalarda 10 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 790 kişinin yaralandığını aktaran Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 6 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe) maalesef 57 vatandaşımız hayatını kaybetti. 6 bin 533 vatandaşımız ise yaralandı" ifadelerini kullandı.

DENETİMLER ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Bayram tatili boyunca polis ve jandarma trafik ekiplerimiz denetimlerinin sürdürdüğünü ifade eden Yerlikaya, "Bayram tatilinin 6. günü 3 Nisan 2025 Perşembe günü trafik ekiplerimizce; 599 bin 476 araç denetlendi. 22 bin 892 araca hız ve radar işlemi, 41 bin 922 araca ise diğer işlemler yapıldı. Denetlemelerimiz aralıksız devam ediyor. Kazaları önlemek için personelimiz gece/gündüz çalışıyor. Bayram, sevdiklerimizle paylaşacağımız en özel anlardır. Bu mutlu günleri hüzne dönüştürmemek için trafikte dikkatli olalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" paylaşımında bulundu.

https://x.com/AliYerlikaya/status/1908070853826244789

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ETİKETLER
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#Gündem
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