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 | Özge Sönmez

Bakan Yerlikaya dönüş yolundaki vatandaşları uyardı! İşte 5 temel trafik kuralı ihlali

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı’nın son gününde yola çıkacak vatandaşları uyardı. Yerlikaya, "5 temel trafik kuralı ihlali var" diyerek önemli hususlara dikkat çekti.

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Bakan Yerlikaya dönüş yolundaki vatandaşları uyardı! İşte 5 temel trafik kuralı ihlali
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 10:19

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı’nın son gününde yaptığı paylaşımla yola çıkacak vatandaşları en fazla can kaybına neden olan 5 temel trafik kuralına uymaları konusunda uyardı.

"5 TEMEL TRAFİK KURALI İHLALİ VAR"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Kurban Bayramı’nın son günü. Bayramda sevdiklerine, baba ocaklarına, memleketlerine kavuşmak için yollara düşen milyonlarca vatandaşımız, tekrar dönüş yoluna çıktı. Bütün sürücülerimize bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bayram tatillerinde en fazla can kaybına neden olan 5 temel trafik kuralı ihlali var; hız ihlali, şerit izleme, değiştirme, makas atma, geçiş önceliği ve dönüş kurallarına uymama, arkadan çarpma ve kırmızı ışık ihlali. Yola çıktığımızda, yürekleri ağzında sağ salim evlerimize dönmemiz için dua eden anne babalarımızı, sevdiklerimizi bir an olsun aklımızdan çıkarmayalım. Çıkarmayalım ki, trafik kurallarına harfiyen uyalım. Aşırı hızdan kaçınalım. Emniyet kemerimizi takalım, araç kullanırken cep telefonuyla aramıza mesafe koyalım, yorgun ve uykusuz yola çıkmayalım" ifadelerini kullandı.

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