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 | Bengül Arıca

11 ülke tarafından aranan 23 kişi Türkiye'de yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 11 ülke tarafından aranan toplam 23 kişinin yakalandığı duyurdu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 08:26
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 08:36

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 11 ülke tarafından Interpol’ün aradığı toplam 23 kişinin yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Yerlikaya yaptığı açıklamada, 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 11 ülke tarafından haklarında Interpol’ün kırmızı bülten 13 kişi, mavi bülten 1 kişi ve difüzyon mesajı 9 kişi (Kırmızı bülten işlemleri başlatılanlar için Acil Yakalama Mesajı) ile aranan toplam 23 şüpheliyi yakaladıklarını belirterek, "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İnterpol Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM, Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Antalya, Aydın, İstanbul, Muğla, İzmir ve Bursa olmak üzere 6 ilde; Almanya, Rusya, Özbekistan, Türkmenistan, İran, Irak, Cezayir, ABD, Kazakistan, Arnavutluk ve Tacikistan olmak üzere toplam 11 ülke tarafından Interpol kırmızı bülten, difüzyon mesajı ve mavi bülten ile aranma kaydı bulunan, yabancı uyruklu; C.M.O., A.L., K.Y., U.I., E.A., A.T., G.G.M., M.A., H.D., R.A., O.K.E., S.B., S.A.M.A., A.S., M.R.S., A.K., A.M., A.K., M.M.N., D.M., F.A.D., Ö.B. ve D.P. isimli şahıslar yakalandı" dedi.

11 ülke tarafından aranan 23 kişi Türkiye'de yakalandı


Yerlikaya ayrıca şu ifadeleri kullandı;
"Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Suç Örgütlerine Üye Olma, Kasten Öldürme, Cinsel Saldırı, Dolandırıcılık ve Uyuşturucu Madde Ticareti suçlarından aranma kayıtları olduğu tespit edildi. Interpol tarafından aranan ve emniyetimizin yaptığı titiz incelemeler sonucunda ülkemizde olduğu tespit edilip yakalanan şüpheliler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilerek, sınır dışı işlemleri derhal başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonları koordine eden İstihbarat ve KOM Başkanlıklarımızı, Interpol Europol Daire Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1928320526918857199

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