16 ilde DEAŞ'a büyük darbe: Çok sayıda kişi yakalandı

05 Temmuz 2024 07:48 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 08:02

Güvenlik güçleri terör örgütlerine darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen "Bozdoğan-48" operasyonlarında 45 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İşte Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

"Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Antalya, Aydın, Düzce, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Sakarya ve Şanlıurfa olmak üzere 16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucu:

Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"