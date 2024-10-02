Bakan Yerlikaya duyurdu! 2 çete çökertildi! Çok sayıda kişi yakalandı

02 Ekim 2024 07:52 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 08:03

Bakan Yerlikaya Manisa’da Doğan Gezekli’nin, Yozgat’ta Ahmet Doğan’ın elebaşılığını yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik “Kuyu-31” operasyonları düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlar sonucu organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı.

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Güvenlik güçlerinin suç örgütleriyle mücadelesi sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Manisa’da Doğan Gezekli’nin, Yozgat’ta Ahmet Doğan’ın elebaşılığını yaptığı 2 ayrı organize suç​ örgütüne yönelik “Kuyu-31” operasyonları düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlar sonucu organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun ayrıntıları;

"Soma ve Yozgat​ Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Manisa​ ve Yozgat merkezli Trabzon, Tekirdağ ve Hatay'da organize suç örgütlerine yönelik “Kuyu-31” operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu Manisa'da Doğan Gezekli'nin, Yozgat'ta ise cezaevinde olan Ahmet Doğan'ın elebaşılığını yaptığı organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler hakkında, eğlence mekanlarını cebir ve tehdit kullanarak ele geçirmeye çalışma, esnaflara ait iş yerlerini kurşunlama, silahlı tehditle mağdur şahıslara zorla senet imzalattırma, silah ticareti yapma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, silahla kasten yaralama, vergi usul kanununa muhalefet etme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, tefecilik, şantaj ve tehdit suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu 8 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet kesici delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.