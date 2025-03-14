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 | Bengül Büyükhan

Bakan Yerlikaya duyurdu! 2 yıldır aranıyordu! Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 308 suç kaydı olan, 108 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası alan ve 2 yıldır aranan D.A. isimli şahsın yakalandığını duyurdu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 08:44
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 09:03

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince, 308 suç kaydı olan, 108 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası alan ve 2 yıldır aranan D.A. isimli şahsın yakalandığını açıkladı.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

"Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve JASAT tarafından yapılan çalışmalar sonucu; 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' dahil olmak üzere 308 suç kaydı olan, 108 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan D.A. isimli şahıs Kırklareli’nin Vize ilçesinde yakalandı. Tekirdağ Valimizi, operasyonu koordine eden Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığımız ile JASAT Timlerimizi tebrik ediyorum. Jandarma dedektiflerimiz, durmaksızın aranan şahısların izini sürüyor."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1900416661615694157

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