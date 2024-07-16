Bakan Yerlikaya duyurdu: 26 ilde sahte alkol operasyonu: 50 kişi yakalandı

16 Temmuz 2024 08:59 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 09:06

Güvenlik güçleri 26 ilde sahte alkole karşı düğmeye bastı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Çengel-7" operasyonlarında 3 bin 626 litre kaçak/sahte alkol ele geçirildiğini ve kaçak/sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 50 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıkları KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Antalya, Muğla, Ankara, Denizli, Amasya, Aydın, İstanbul, Edirne, Eskişehir, Manisa, Kars, Trabzon, Mersin, İzmir, Gaziantep, Balıkesir, Ağrı, Isparta, Bayburt, Bartın, Uşak, Erzincan, Niğde, Sivas, Kırıkkale ve Şırnak’ta Kaçak/Sahte İçki Üreten şahıslara yönelik “ÇENGEL-7” operasyonları gerçekleştirildi.

26 ilde son 1 hafta içinde kaçak/sahte alkol üretimi yapan şahıslara yönelik düzenlenen "ÇENGEL-7" operasyonlarında 3 bin 626 litre kaçak/sahte alkol ele geçirildi. Kaçak/sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 50 şüpheli yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah Ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"