Bakan Yerlikaya duyurdu! 29 ilde 'KISKAÇ-20' operasyonu: 108 şüpheli yakalandı

04 Temmuz 2024 17:38 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 17:44

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar kararlılıkla devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; 29 ilde FETÖ'ye yönelik "KISKAÇ-20" operasyonunun düzenlendiği duyurdu. 108 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda; çok miktarda nakit para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

"FETÖ'CÜLERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Ankara, Adıyaman, Antalya, Aksaray, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Kırşehir, Malatya, Mersin, Muş, Sakarya, Sinop, Siirt, Şırnak, Tokat ve Uşak'ta FETÖ'ye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-20" operasyonlarında şüphelilerin;

Örgütün sözde "Emniyet Mahrem Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları,

Örgütün "Gaybubet Evi" olarak adlandırdığı Hücre Evlerinde saklandıkları ve ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları,

İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi"