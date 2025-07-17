Bakan Yerlikaya duyurdu: 32 göçmen kaçakçısı ve 572 düzensiz göçmen yakalandı

Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik denetim gerçekleştirildi. 27 bin 108 personel ve 8 bin 640 ekip ile gerçekleştirilen denetimlerde; 4 bin 329 metruk bina, 8 bin 64 umuma açık yer, 446 terminal ve 5 bin 551 diğer yerler olmak üzere toplam 18 bin 390 nokta kontrol edildi.

ORGANİZATÖRLER VE DÜZENSİZ GÖÇMENLER YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6’sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 32 göçmen kaçakçılığı organizatörünün gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Yerlikaya ayrıca 394 bin 537 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamalarda 572 düzensiz göçmenin de yakalandığını belirtti.

Yerlikaya, tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığını kaydetti.

BAKAN YERLİKAYA: ASLA TAVİZ VERMİYORUZ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Denetimleri koordine eden Valilerimizi, Göç İdaresi Başkanımızı, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanımızı, Kaymakamlarımızı ve denetimleri gerçekleştiren Polislerimizi, Jandarmamızı, Sahil Güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımız personelini tebrik ediyorum. Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır."