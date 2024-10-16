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Bakan Yerlikaya duyurdu! 5018 sosyal medya hesabında suç unsuru tespit edildi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ekim 2024 08:02 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 08:34
Bakan Yerlikaya duyurdu! 5018 sosyal medya hesabında suç unsuru tespit edildi

Bakan Yerlikaya 28 Eylül-12 Ekim 2024 tarihleri arasında siber devriyelerin 5 bin 18 sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda suç unsuru tespit ettiğini duyurdu.

Güvenlik güçlerinin Siber suçlarla mücadelesi sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya​ 28 Eylül-12 Ekim 2024 tarihleri arasında siber devriyelerin 5 bin 18 sosyal medya​ hesabındaki paylaşımlarda suç​ unsuru tespit ettiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 5018 sosyal medya hesabında suç unsuru tespit edildi - 1. Resim

Bakan​ Yerlikaya paylaşımında "Sosyal medyada, başta göz aydınlığımız yavrularımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu sapkın düşünceleriyle zehirlemeye çalışanlara acımayacağız. Siber devriyelerimiz suç önleyici faaliyetlerine 7/24 iz takip ederek devam edecek" ifadelerini kullandı.  Yerlikaya ayrıca suç unsuru tespit edilen paylaşımların 2 bin 705’i asayiş, bin 184’ü terör, 383’ü güvenlik, 84’ü siber, 95’i narkotik, 70’i kaçakçılık ve 497’si diğer suç türleri olduğunu belirtti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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Caner16 Ekim 2024 08:07

Günümüzde siber dünyada da suçun arttığını görmek gerçekten üzücü, umarım bu devriyelerle durum kontrol altına alınır

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