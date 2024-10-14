Bakan Yerlikaya duyurdu: 6 ayrı suç örgütü çökertildi!

14 Ekim 2024 07:55 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 08:22

Bakan Yerlikaya düzenlenen Kuyu-34' ve 'Kuyu-35' operasyonları kapsamında 6 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 91 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Güvenlik güçlerinin suç örgütleriyle mücadelesi sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya​ Kahramanmaraş’ta Muhammed Kaya, Mersin’de Hasan Sağsız, Denizli’de Niyazi Dönmez, Antalya’da Mustafa Akel, Gaziantep’te Ümit Öge ve İstanbul’da Turgut Yalçın’ın elebaşılığını yaptığı 6 ayrı organize suç​ örgütünün 'Kuyu-34' ve 'Kuyu-35' operasyonlarında çökertildiğini duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

"Cumhuriyet Savcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Kahramanmaraş, Mersin, Denizli, Antalya, Gaziantep ve İstanbul olmak üzere 6 il merkezli olarak düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, silah ve mühimmat kaçakçılığı, tehdit (silahla tehdit), 6136 sayılı kanuna muhalefet, yağma, darp, cebir ve şiddet, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.



Operasyonlar sonucu; 9 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet kesici/delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda POS cihazı, cep telefonu ve SIM kart ele geçirildi.



Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."