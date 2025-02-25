Bakan Yerlikaya duyurdu! 8 ayrı suç örgütü çökertildi

Bakan Yerlikaya 8 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik 6 il merkezli düzenlenen operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 74 şüphelinin yakalandığını, şüphelilerden 43’ünün ise tutuklandığını duyurdu.

Suç örgütleriyle mücadele sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul’da Ş.K.’nin, Balıkesir’de F.Ö.‘nün, Antalya’da Y.K.’nin (Cezaevinde), Tekirdağ’da E.Y.’nin, Kırklareli’de N.G. ve E.K.’nin (2 ayrı örgüt), Bursa’da F.Y.K. ve A.A.’nın (2 ayrı örgüt) elebaşılığını yaptığı 8 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik 6 il merkezli düzenlenen operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 74 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerden, 43’ü tutuklandı, 20’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, İstanbul, Kırklareli, Bursa, Balıkesir, Antalya ve Tekirdağ’da operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, silahlı tehdit, mala zarar verme, çek senet tahsilatı, tefecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu madde ticareti, insan kaçakçılığı, silah ticareti ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu, 20 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda kesici-delici alet ile çek-senet ele geçirildi. Operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum"

https://x.com/AliYerlikaya/status/1894247115452498293