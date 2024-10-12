Bakan Yerlikaya duyurdu! 8 ayrı suç örgütüne büyük operasyon! 95 kişi yakalandı

12 Ekim 2024 08:26 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 08:44

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 8 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen “Kuyu-32” ve “Kuyu-33” operasyonlarında 95 şüphelinin yakalandığını duyudu.

Güvenlik güçlerinin suç örgütleriyle mücadelesi sürüyor. İçişleri Bakanı​ Ali Yerlikaya​ sosyal medyada hesabından 8 suç örgütüne operasyon düzenlendiğini ve 95 kişinin yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonların detayları;

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü​ KOM​ Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince; Bursa, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Sakarya ve Siirt olmak üzere 7 ilde “Kuyu-32” ve “Kuyu-33” operasyonları düzenlendi.

8 AYRI SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

Düzenlenen operasyonlarda İzmir’de Erkan Bulu, Kahramanmaraş’ta Vahdettin Yardım, Konya’da Mehmet Elagöz Bildik, Sakarya’da Selçuk Delikara ve İhsan Astam, Gaziantep’te cezaevinde olan Cuma Ali Dursun Bursa’da yurt dışında tutuklu olarak bulunan B.G. ve Siirt’te cezaevinde olan Rıdvan Dündar’ın elebaşılığını yaptığı 8 ayrı organize suç örgütüne üye 95 şüpheli yakalandı.

Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tefecilik, şantaj, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu, 24 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet otomatik tabanca, 9 adet kesici delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda çek-senet ele geçirildi.