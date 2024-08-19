Bakan Yerlikaya duyurdu: 4 bin 491 firari yakalandı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ağustos 2024 08:04 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 08:10
Bakan Yerlikaya 81 ilde son 5 gündür “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen "Çember-21" operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 491 firarinin yakalandığını açıkladı.
Güvenlik güçleri 81 ilde suçlularla mücadeleye devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde son 5 gündür düzenlenen "Çember-21" operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 491 firarinin yakalandığını duyurdu.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz!
Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:
0-5 yıldır aranmakta olan 4455 şahıs,
5-10 yıldır aranmakta olan 19 şahıs,
10 yıl ve üzeri aranmakta olan 17 şahıs “ÇEMBER-21” operasyonlarıyla yakalandı.
Kaynak: tgrthaber.com