Bakan Yerlikaya duyurdu: 4 bin 491 firari yakalandı

19 Ağustos 2024 08:04 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 08:10

Güvenlik güçleri 81 ilde suçlularla mücadeleye devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde son 5 gündür düzenlenen "Çember-21" operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 491 firarinin yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz!

Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:

0-5 yıldır aranmakta olan 4455 şahıs,

5-10 yıldır aranmakta olan 19 şahıs,

10 yıl ve üzeri aranmakta olan 17 şahıs “ÇEMBER-21” operasyonlarıyla yakalandı.