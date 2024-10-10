Bakan Yerlikaya duyurdu: 81 ilde Çember-23 operasyonu: Aranan 4139 kişi yakalandı
Bakan Yerlikaya 81 ilde son 1 haftadır "Mahkemelerimizce hapis cezasına yönelik yakalama kararı verilen şahıslara" düzenlenen “Çember-23" operasyonlarında 4139 kişinin yakalandığını duyurdu.
Güvenlik güçleri peşlerini bırakmıyor! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde son 1 haftadır "Mahkemelerimizce hapis cezasına yönelik yakalama kararı verilen şahıslara" düzenlenen “Çember-23" operasyonlarında 4139 kişinin yakalandığını duyurdu.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;
"81 ilde mahkemelerce hapis cezasına yönelik yakalama kararı verilen şahıslara yönelik “Çember-23” operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 4 bin 139 şahıs yakalandı. Şahısların 4 bin 60’ının 0-5 yıldır, 51’inin 5-10 yıldır ve 28’inin ise 10 yıl üzeri aranmakta olduğu tespit edildi. Bu şahısların; 700’ü hırsızlıktan, 140’ı dolandırıcılıktan 360’ı yağmadan, 50’si cinayetten 106’sı cinsel suçlardan, 721’i narkotik suçlarından, 49’u terör suçlarından, 448’i KOM (Kaçakçılık, Organize) ve bin 565’i diğer suçlardan arandığı belirtildi."
Bu kadar çok kişinin yakalanması güvenliğimizi artırıyor, umarım bundan sonra suçlar azalır