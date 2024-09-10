Bakan Yerlikaya duyurdu: 81 ilde firarilere operasyon

10 Eylül 2024 07:53 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 08:00

Bakan Yerlikaya 81 ilde son 5 gündür “Mahkemelerimizce Yakalama Kararı Verilen ve Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “Çember-22” operasyonlarında 3126 kişinin yakalandığını duyurdu.

Narin'den sonra bir kayıp daha! Çanakkale’de 12 yaşındaki çocuk evden çıktı, bir daha geri dönmedi

Narin'den sonra bir kayıp daha! Çanakkale’de 12 yaşındaki çocuk evden çıktı, bir daha geri dönmedi

Suç örgütlerine ve firarilere karşı operasyonlar devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde son 5 gündür "Mahkemelerimizce Yakalama Kararı Verilen ve Aranan Şahıslara Yönelik" düzenlenen "Çember-22" operasyonlarında 3126 kişinin yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:

0-5 yıldır aranmakta olan 3093 şahıs,

5-10 yıldır aranmakta olan 21 şahıs,

10 yıl ve üzeri aranmakta olan 12 şahıs “ÇEMBER-22” operasyonlarıyla yakalandı.

Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı:

Hırsızlıktan 497 şahıs,

Dolandırıcılıktan 199 şahıs,

Yağmadan 87 şahıs,

Adam Öldürmeden 65 şahıs,

Cinsel Suçlardan 92 şahıs,

Narkotik suçlarından 561 şahıs,

KOM (Kaçakçılık, Organize) 281 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 3126 şahıs adalete teslim edildi.