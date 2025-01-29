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Bakan Yerlikaya duyurdu! 9 organize suç örgütü çökertildi

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
29 Ocak 2025 08:38 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 08:43

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda HÜCRE' operasyonlarında 9 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Yakalanan 76 şüpheliden 50'sinin tutuklandığı açıklandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, jandarma tarafından düzenlenen 'HÜCRE' operasyonlarında 9 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Yapılan operasyonun detaylarını paylaşan Bakan Yerlikaya, yakalanan 76 şüpheliden 50'sinin tutuklandığını belirtti. Bakan Yerlikaya duyurdu! 9 suç örgütü çökertildi - 1. Resim

50 ŞÜPHELİ YAKALANDI 

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre; Aksaray, Kırşehir, Hatay, Balıkesir, İstanbul, Tunceli, İzmir, Kahramanmaraş ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca organize suç örgütlerine yönelik “Hücre” operasyonları düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlar sonucu Kırşehir’de M.C.K.’nin, Kahramanmaraş’ta M.Y.’nin, Aksaray’da Y.T.’nin, İstanbul’da A.A.’nın, Hatay’da E.B.’nin, Balıkesir’de M.A.K.’nin, Tunceli’de S.M.’nin, İzmir’de E.K.’nin, Antalya’da M.D.’nin elebaşılığını yaptığı 9 ayrı organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonlarda 76 şüpheli yakalanırken şüphelilerden 50'si tutuklandı. 25'i hakkında adli kontrol kararı verildi, 1'inin işlemleri ise devam ediyor.

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Kaynak: Tgrthaber.com

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