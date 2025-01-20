Bakan Yerlikaya duyurdu: Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu

20 Ocak 2025 08:24 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 08:25

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beylikdüzü'nde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 145 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonda uyuşturucu madde imalatçısı 1 şüpheli de yakalandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Beylikdüzü'nde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen “NARKOKAPAN-8” operasyonuna ilişkin detayları paylaştı. Operasyonunda 145 kilogram Metamfetamin ele geçirildiği ve 1 şüphelinin yakalandığını bildirildi.

145 KİLOGRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Sosyal medyadan operasyona ilişkin yapılan bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına yönelik düzenlenen “NARKOKAPAN-8” operasyonunda;

145 Kg Metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda uyuşturucu madde imalatçısı zehir taciri 1 şüpheli yakalandı

Türkiye Yüzyılı’nda uyuşturucuyu küresel felaket olarak görüyoruz. Uyuşturucuya karşı mücadelede temel hedefimiz, “Ülkemizi uyuşturucu için ulaşılmaz ve yasaklı bir kale" haline getirmektir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Beylikdüzü ilçesinde düzenlenen operasyonda;

106 kg sıvı Metamfetamin,

34 kg kile emdirilmiş katı Metamfetamin,

5 kg kristal halde metamfetamin,

7 kg ara kimyasal madde ve

1 adet hassas terazi ele geçirildi"