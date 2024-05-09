Bakan Yerlikaya duyurdu: ‘Bozdoğan-36’ operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı

09 May 2024 08:52 - Güncelleme : 09 May 2024 09:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘Bozdoğan-36’ operasyonlarının detaylarını paylaştı. Yerlikaya, 10 ilde Bölücü Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 72 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

10 İLDE OPERASYON

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince Mardin, Antalya, Elazığ, Adıyaman, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, Balıkesir, Hakkâri ve Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin;

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) içerisinde faaliyet yürüttükleri,

Nevruz etkinliklerinde ve düzenlenen tanıtım toplantılarında terör örgütü propagandası yaptıkları,

Örgüt mensuplarının mezarları başında anma ve taziye etkinliklerine katılarak örgüt lehine slogan attıkları,

Örgütün cezaevi iç koordinasyonu yapılanması içerisinde yer alan şahıslara para yardımı yaptıkları,

Ateş yakmak, havai fişek atmak, slogan atmak ve çöp konteynerleriyle yolu trafiğe kapatmak suretiyle kanunsuz gösterilere katıldıkları ve Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

1 adet ruhsatsız tabanca,

1 adet kurusıkıdan çevirme tabanca,

1 adet av tüfeği ve

Çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle...