Bakan Yerlikaya duyurdu: Ehliyetsiz 535 bin 62 kişiye işlem yapıldı

17 Kasım 2024 09:56 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 09:59

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik denetim raporlarını paylaştı. Bakan Yerlikaya sosyal medyada yaptığı açıklamada, 7-14 Kasım'da 483 bin 947 sürücüye ceza yazıldığını belirtti.

İçişleri Bakanı​ Ali Yerlikaya​, trafik denetimlerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

”Sürücü belgesiz araç kullanımıyla ilgili olarak 2024 yılında toplam 535 bin 62 işlem yapıldı. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için trafik ekip sayılarımızı ve denetimleri arttırıyoruz. Denetimler arttıkça kaza sayıları azalıyor. Lütfen hem kendi güvenliğiniz hem de başkalarının güvenliği için ehliyetiniz olmadan direksiyon başına geçmeyin. Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 7-14 Kasım 2024 tarihleri arasında: 3 milyon 14 bin 276 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 259 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 134 bin 746, periyodik muayenesi yaptırılmamış 30 bin 102, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 73 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 397 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 483 bin 947 araca/sürücüye işlem yapıldı. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."