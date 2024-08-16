Bakan Yerlikaya duyurdu! Elebaşılığını Sadettin Pahsa’nın yaptığı çete çökertildi

16 Ağustos 2024 08:11 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 08:20

Emniyet suç örgütlerine göz açtırmıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bursa merkezli 2 ilde düzenlenen "Kuyu-18" operasyonlarında elebaşılığını Sadettin Pahsa’nın yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Bursa ve İstanbul’da “Kuyu-18” operasyonları düzenlendi. Yapılan çalışmalarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, kendilerine haraç vermeyen iş adamlarını darp ve tehdit ettikleri, iş yerlerini kurşunladıkları, sözde mahkeme kurup şahıslar arasındaki alacak verecek konularına dahil olarak haksız menfaat temin ettikleri ve yağma yoluyla insanların taşınmazlarını ele geçirdikleri tespit edildi.

Elebaşılığını Sadettin Pahsa’nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı. Ayrıca operasyonlar sonucu 12 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.