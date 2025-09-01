Menü Kapat
29°
Gündem
Avatar
Editor
 Merve Yaz

Bakan Yerlikaya duyurdu! Gençleri zehirleyeceklerdi: Milyonlarca hap ele geçirildi

Uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, nefes kesen operasyonun detaylarını paylaştı. Yerlikaya, Mersin'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 3 milyon 542 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, 8 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Zehir tacirlerine geçit yok. İçişleri Bakan Yerlikaya, 'de düzenlenen operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Gençleri zehirleyeceklerdi: Milyonlarca hap ele geçirildi

Yerlikaya, yaptığı açıklamada Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde düzenlendiğini belirtti.

3 milyon 542 bin adet hap ele geçirilen operasyonlarda, 8 zanlının yakalandığı bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

Bakan Yerlikaya duyurdu! Gençleri zehirleyeceklerdi: Milyonlarca hap ele geçirildi

"Mersin Valimizi, operasyonu koordine eden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyona destek veren MİT mensuplarımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, operasyonu gerçekleştiren Mersin İl Emniyet Müdürümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Gençleri zehirleyeceklerdi: Milyonlarca hap ele geçirildi

Gençler, uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele sizleri koruma mücadelesidir. Geleceğinizi çalan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1962374893032329405

